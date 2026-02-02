Cinque anni di rapine in provincia di Napoli | 55enne condannato a 18 anni di carcere

La Corte d’Appello ha condannato a 18 anni di carcere un uomo di 55 anni. Tra il 2015 e il 2020, avrebbe messo a segno diverse rapine aggravate nella provincia di Napoli. La decisione arriva dopo un procedimento lungo, che ha portato alla conferma della condanna per le azioni dell’uomo.

L'uomo, tra il 2015 e il 2020, avrebbe commesso numerose rapine aggravate nella provincia di Napoli: per lui è stato emesso un ordine di carcerazione dalla Corte d'Appello.🔗 Leggi su Fanpage.it

Un uomo di 55 anni è finito in cella dopo una lunga battaglia giudiziaria.

