Condannato a 14 anni Matias Pascual che accoltellò a morte Roberto Comelli nel Bresciano a Capodanno 2025

Un ragazzo di 19 anni, impiegato come barista, è stato condannato a 14 anni di reclusione per l’omicidio di un uomo avvenuto all’alba del primo gennaio 2025 a Provaglio d'Iseo. La vittima è stata colpita al petto con un coltello; l’evento si è verificato nel Bresciano. La condanna si basa sulla sentenza emessa in tribunale, dopo il processo che ha visto coinvolto il giovane accusato.

Matias Pascual, il 19enne barista accusato dell'omicidio di Roberto Comelli, ucciso con una coltellata al petto all'alba dell'1 gennaio 2025 a Provaglio d'Iseo nel Bresciano, è stato condannato a 14 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Roberto Comelli ucciso la notte di Capodanno con una coltellata: chiesti 16 anni per il 20enne che lo ha colpitoL'accusa ha chiesto 16 anni di reclusione per Matias Pascual per omicidio volontario aggravato. Leggi anche: Omicidio Roberto Comelli, il barista rischia sedici anni Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Brutta sorpresa per Franzoni, la sua auto danneggiata a Milano; Il Festival del Cammino arriva a Montisola per celebrare i 10 anni; Grazia: cos’è, chi può averla, come chiederla e perché viene concessa; Velaterapia sul Garda: nuova barca varata nei giorni scorsi a Portese. Condannato a 14 anni il ragazzo che uccise Roberto Comelli nel Bresciano a Capodanno 2025Matias Pascual, il 19enne barista accusato dell'omicidio di Roberto Comelli, ucciso con una coltellata al petto all'alba dell'1 gennaio 2025 a Provaglio ... fanpage.it Provaglio d’Iseo, omicidio di Roberto Comelli a Capodanno: condannato a 14 anni Matias PascualIl barista diciannovenne avrebbe colpito l’uomo al petto con un coltello, dopo che lui, ubriaco, aveva tentato più volte di entrare ad una festa privata ... milano.repubblica.it Provaglio d’Iseo, omicidio di Roberto Comelli a Capodanno: condannato a 14 anni Matias Pascual milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com È questa la sentenza per il barista di vent'anni residente a Prevalle, accusato dell'omicidio di Roberto Comelli. Il giudice ha riconosciuto tutte richieste della difesa, portando a uno sconto di pena che potrebbe aumentare ulteriormente se Pascual rinunciasse al facebook