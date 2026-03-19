Omicidio Roberto Comelli il barista rischia sedici anni

In aula, la pubblica accusa ha chiesto una pena di sedici anni di reclusione per il barista coinvolto nell’omicidio di Roberto Comelli. La pm Lara Matrone ha presentato le sue richieste, mentre il processo prosegue con l’esame delle prove e delle testimonianze. La decisione sulla condanna sarà presa nelle prossime settimane.

Sedici anni di reclusione. È la condanna che ieri in aula la pm Lara Matrone ha chiesto per Matias Pascual, il ventenne barista italo-argentino di Prevalle che la notte di Capodanno 2025 uccise con una coltellata al petto Roberto Comelli, 42 anni, il carpentiere di Cortefranca che tentava di entrare, non voluto, a una festa privata tra ragazzi nella sala civica del centro anziani di Provaglio d’Iseo. "Ho agito colto dal panico, senza ragionare. Quell’uomo continuava ad avvicinarsi e provocarci. Era alterato - aveva dichiarato il giovane la scorsa udienza, rendendo una deposizione di oltre un’ora e mezza -. A un certo punto l’ho colpito una volta, con una coltellata forte". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio Roberto Comelli, il barista rischia sedici anni Articoli correlati Mafia, sedici anni dopo l’agguato arrestato per tentato omicidio 59enne dei “Barcellonesi”I carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne,... Sedici esperienze tra arte e natura da vivere prima dei sedici anni: la guida pratica per scoprire l’Italia da Nord a Sud dell’assessore Tommaso SacchiIl Castello Sforzesco, la magia della Sicilia, ma anche le Dolomiti, la culla dell’arte Firenze, i sassi di Matera e molto altro nel libro “Negli... Tutto quello che riguarda Omicidio Roberto Comelli Temi più discussi: Omicidio Roberto Comelli, il barista rischia sedici anni; Omicidio di Capodanno 2025: PM chiede condanna a 16 anni; Omicidio di Capodanno, chiesti sedici anni per Matias Pascual; Omicidio Comelli a Provaglio d'Iseo, chiesti 16 anni per Pascual. Omicidio Roberto Comelli, il barista rischia sedici anniSedici anni di reclusione. È la condanna che ieri in aula la pm Lara Matrone ha chiesto per Matias Pascual, il ventenne barista italo-argentino di Prevalle che la notte di Capodanno 2025 uccise con un ... ilgiorno.it Omicidio di Capodanno 2025: PM chiede condanna a 16 anniMatias Pascual, 19enne, è imputato per l'omicidio di Roberto Comelli, avvenuto all'alba del primo gennaio 2025 a Provaglio d'Iseo (Brescia) al culmine di una lite in una festa privata. Secondo la dife ... rainews.it Omicidio di Capodanno: chiesti 16 anni per Pascual Il sostituto procuratore ha chiesto 16 anni di reclusione per Matias Pascual, il barista 19enne che ha accoltellato e ucciso la notte di Capodanno Roberto Comelli. Udienza aggiornata al 15 aprile - facebook.com facebook