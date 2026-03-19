Roberto Comelli ucciso la notte di Capodanno con una coltellata | chiesti 16 anni per il 20enne che lo ha colpito
Durante la notte di Capodanno, un uomo di 42 anni è stato ucciso con una coltellata all’esterno di una sala civica in provincia di Brescia. Il 20enne accusato di aver commesso l’omicidio volontario aggravato è stato processato e l’accusa ha chiesto una condanna a 16 anni di carcere. La vicenda riguarda un episodio che si è svolto poco prima della mezzanotte.
L'accusa ha chiesto 16 anni di reclusione per Matias Pascual per omicidio volontario aggravato. Il 20enne aveva ucciso il 42enne Roberto Comelli la notte di Capodanno 2025 all'esterno della sala civica di Provaglio d'Iseo (Brescia) con una coltellata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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