Roberto Comelli ucciso la notte di Capodanno con una coltellata | chiesti 16 anni per il 20enne che lo ha colpito

Durante la notte di Capodanno, un uomo di 42 anni è stato ucciso con una coltellata all’esterno di una sala civica in provincia di Brescia. Il 20enne accusato di aver commesso l’omicidio volontario aggravato è stato processato e l’accusa ha chiesto una condanna a 16 anni di carcere. La vicenda riguarda un episodio che si è svolto poco prima della mezzanotte.