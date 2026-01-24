Vìola l' affidamento in prova e viene mandato in carcere ad espiare la sua pena

Una persona, inizialmente affidata alla misura alternativa alla detenzione, ha violato le condizioni stabilite dal giudice. Di conseguenza, è stato deciso che dovrà scontare la pena in carcere. Questo passaggio rappresenta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge in caso di inadempienza alle misure alternative. La decisione mira a garantire il rispetto delle norme e la corretta esecuzione delle pene stabilite dal sistema giudiziario.

Sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione, non ha rispettato le disposizioni dell'autorità giudiziaria ed ora espierà la pena in carcere. Sono stati i carabinieri della stazione di Cerea, nella giornata del 20 gennaio, a trarre in arresto un 49enne veronese, come da provvedimento di.

