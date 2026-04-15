Concorrenza dall’Antitrust 1,4 miliardi di multe

L’Antitrust ha multato con 1,4 miliardi di euro diverse aziende per pratiche anticoncorrenziali. Negli ultimi anni, l’economia europea ha subito ripercussioni significative a causa di queste condotte. Le sanzioni riguardano accordi tra imprese e comportamenti che hanno limitato la concorrenza nel mercato. Le autorità stanno intensificando i controlli per garantire un ambiente commerciale più equo e trasparente.

L’economia mondiale, e quella europea in particolare, negli ultimi anni è stata scossa da shock di portata storica qualli la pandemia da covid, le guerre in Ucraina e nel Golfo e l’introduzione di "malsane" barriere tariffarie: in questa delicata situazione geopolitica la concorrenza resta "una delle infrastrutture a fondamento della sicurezza economica e della competitività". Ma "la maggiore competitività dell’economia europea non può derivare da un allentamento dei vincoli antitrust, soprattutto in materia di concentrazioni", perché ciò porterebbe non solo a un indebolimento della crescita ma anche a un aumento dei prezzi per i cittadini....🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Concorrenza, dall’Antitrust 1,4 miliardi di multe Antitrust: 1,4 miliardi di multe tra Big Tech e prezzi del carburanteIl bilancio dell’Autorità Antitrust per l’anno appena trascorso segna un totale di 1,4 miliardi di euro in sanzioni emesse a seguito di 21 diversi... Raccolta rifiuti, i dubbi dell’Antitrust: “Nei bandi limitata la concorrenza”Bologna, 11 febbraio 2026 – L’Antitrust accende un faro sui bandi per la raccolta dei rifiuti organici in città e provincia.