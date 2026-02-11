L’Antitrust mette in discussione i bandi per la raccolta dei rifiuti organici a Bologna. Secondo gli ultimi controlli, le procedure potrebbero limitare la concorrenza e favorire alcune aziende a discapito di altre. La questione diventa calda, visto che si parla di servizi essenziali per i cittadini e di un settore sotto stretta osservazione. La questione resta aperta, e ora si attendono risposte e eventuali modifiche ai bandi.

Bologna, 11 febbraio 2026 – L’ Antitrust accende un faro sui bandi per la raccolta dei rifiuti organici in città e provincia. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, infatti, ha scritto alla Regione e ad Atersir, l’Agenzia che sovrintende ai servizi idrici e dei rifiuti, rilevando criticità in merito ad alcune « clausole restrittive della concorrenza contenute frequentemente nei bandi di gara per l’affidamento del servizio». L’Antitrust chiede quindi che si «tengano in adeguata considerazione» le sue osservazioni «al fine di tutelare e promuovere nella maniera più efficace la concorrenza nelle gare ». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raccolta rifiuti, i dubbi dell’Antitrust: “Nei bandi limitata la concorrenza”

Approfondimenti su Raccolta Rifiuti

Il Comune di Sansepolcro si prepara a avviare l’ultima fase della riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Raccolta Rifiuti

Argomenti discussi: Raccolta rifiuti, i dubbi dell’Antitrust: Nei bandi limitata la concorrenza; Termovalorizzatore: le richieste del mondo produttivo, i dubbi di chi dice no; Rifiuti, si cambia: Obiettivo? Differenziata al 90%; Rifiuti, No alla tattica politica, Il sindaco di Lavis: Servono dati e non posizioni ideologiche. L'inganno del populismo è far credere che ci siano soluzioni semplici.

Raccolta rifiuti, i dubbi dell’Antitrust: Nei bandi limitata la concorrenzaL’Autorità scrive a Regione e Atersir: Le clausole territoriali degli impianti comprimono il gioco competitivo. Tutte le gare per l’affidamento del servizio devono essere gestite da un soggetto terzo ... ilrestodelcarlino.it

Termovalorizzatore: le richieste del mondo produttivo, i dubbi di chi dice noSeconda puntata della nostra inchiesta. Divisi imprese e opposizioni. L'esperto: Ci sono rifiuti non riutilizzabili, l'alternativa è la discarica che è più impattante ... rainews.it

Il Giornale di Salerno. . Dopo aver analizzato la situazione relativa al ciclo dei rifiuti in Campania e a Salerno, In-Attuali-Tà si parlerà in maniera più concreta di cos'è una buona raccolta differenziata e come riuscire a realizzarla. In studio Giovanna Di Giorgio e - facebook.com facebook