Concerto omaggio a Badura-Skoda al Politeama | sul palco il pianista Lorenzo Pone
Domenica 19 aprile alle 17.15 si terrà al Politeama Garibaldi un concerto dedicato a Paul Badura-Skoda, scomparso nel 2019. Sul palco si esibirà il pianista Lorenzo Pone, che interpreterà un programma scelto come omaggio al suo maestro. L’evento è organizzato dall’Associazione Siciliana Amici della Musica e rappresenta un momento di commemorazione attraverso l’esecuzione di brani pianistici.
Domenica 19 aprile alle ore 17.15 al Politeama Garibaldi il pianista Lorenzo Pone eseguirà per il Turno pomeridiano dell’Associazione Siciliana Amici della Musica, un programma che è un omaggio al suo maestro Paul Badura-Skoda, il grande pianista viennese scomparso nel 2019, che fu per decenni.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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