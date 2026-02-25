Orchestra & Glamour - Dinner Show

L’orchestra e il dinner show sono stati organizzati per celebrare la Festa della Donna, offrendo un’idea originale per sorprendere le donne più importanti. L’evento combina musica dal vivo, un’atmosfera raffinata e piatti gustosi, creando un’esperienza memorabile. La serata si svolge in un locale elegante, pensato per far sentire ogni ospite speciale. È un’occasione per condividere momenti unici con le donne che si vogliono coccolare.

Manca poco alla Festa della Donna, quale occasione migliore per sorprendere le donne speciali della vostra vita con un dono speciale? Non il solito regalo, ma un'esperienza da vivere tra musica, atmosfera elegante e ottima cucina. E non solo un regalo, ma anche una serata speciale da scegliere in prima persona: un modo perfetto per festeggiare in compagnia delle amiche tra brindisi e divertimento assicurato. Questi e molti altri sono i motivi per festeggiare domenica 8 marzo con una nuova straordinaria performance della St. Regis Orchestra. Durante la serata sarà possibile assaporare un menù speciale di sei portate, creato per celebrare le donne, oppure un raffinato aperitivo con selezione di finger food gourmet, nella suggestiva atmosfera del Winter Garden.