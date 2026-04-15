Conad tutto in una notte | vinci e sei in A2

Nella serata di domenica, la finale playoff di Serie A3 tra Conad e Domotek Reggio Calabria si è conclusa con una vittoria in trasferta per la formazione calabrese, che ha vinto 3-0 sul campo avversario. Dopo aver perso in casa 3-0 nella gara precedente, la Conad si presenta alla decisiva sfida di lunedì sera al PalaBigi, dove alle 20,30 si giocherà l'accesso in Serie A2.

Gara senza ritorno per la Conad. Alle 20,30, al PalaBigi, la formazione granata gioca la "bella" della finale playoff di Serie A3 contro la Domotek Reggio Calabria che, vincendo 3-0 sul campo di casa nella sfida domenicale, ha fissato il punteggio sul 2-2. Vero è che, finora, il fattore campo è stato rispettato, ma a questo punto della stagione serve andare a cercare energie mentali e fisiche per tagliare il traguardo: chi vince, lo ricordiamo, sale in A2, mentre la perdente entrerà in gioco ai playoff nelle semifinali. La sensazione è che la Conad possa prevalere alla distanza, forte di un organico più profondo, ma dovrà fare attenzione a...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Conad, tutto in una notte: vinci e sei in A2 Leggi anche: Conad, ora si fa sul serio. Lo spareggio vale l’A2 Volley, l’ultimo atto: la Conad Reggio Emilia punta alla Serie A2La Conad Reggio Emilia si trova a un passo dal traguardo della promozione in Serie A2, con l’obiettivo di chiudere la pratica sportiva domenica 12...