Volley l’ultimo atto | la Conad Reggio Emilia punta alla Serie A2

La Conad Reggio Emilia si appresta a disputare l’ultimo incontro della stagione, puntando alla promozione in Serie A2. La partita finale è prevista per domenica 12 aprile alle ore 18. L’obiettivo della squadra è di ottenere la vittoria che consentirebbe di salire di categoria, chiudendo così il campionato. La squadra ha raggiunto questa fase dopo una serie di partite che l’hanno portata vicino alla promozione.

La Conad Reggio Emilia si trova a un passo dal traguardo della promozione in Serie A2, con l’obiettivo di chiudere la pratica sportiva domenica 12 aprile alle ore 18. La squadra reggiana dovrà affrontare la sfida decisiva fuori casa, sul campo della Domotek, per cercare di ottenere il passaggio diretto che attualmente appartiene solo alla formazione di Reggio Calabria. Il momento cruciale arriva dopo il successo ottenuto nel PalaBigi durante la terza gara dello spareggio, dove il team emiliano ha dominato l’incontro concludendo con un netto 3-0. Questo risultato ha aperto la porta alla possibilità di risolvere la questione della promozione proprio in territorio avversario, in un contesto che le aspettative descrivono come estremamente vibrante e carico di tensione emotiva per entrambe le parti coinvolte. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Volley, l’ultimo atto: la Conad Reggio Emilia punta alla Serie A2 Leggi anche: Volley A3: Reggio Emilia sfida San Donà, la Conad punta a consolidare la leadership e allungare in classifica. Domotek Volley: tutto o nulla per l’A2 contro Reggio EmiliaLa Domotek Volley affronta una sfida decisiva per il salto di categoria contro la Conad Reggio Emilia, con un appuntamento fissato per domenica alle... Temi più discussi: Reggio Emilia e Reggio Calabria pronte per Gara 3 dello Spareggio; Pallavolo A3M Spareggio Promozione – Il terzo atto si gioca nella giorno della festività della Santa Pasqua; Pallavolo A3M Spareggio Promozione – Gara3: La Conad Reggio Emilia sfrutta il fattore campo e si riporta avanti nella serie. Volley, la Conad domina gara 3 e andrà a Reggio Calabria per giocarsi la promozioneREGGIO EMILIA – La Conad vince con merito gara 3 degli spareggi per la promozione in serie A2 di volley maschile. Al PalaBigi netto il dominio dei padroni di casa contro Reggio Calabria. La serie è or ... reggionline.com Pallavolo A3M Spareggio Promozione – Gara3: La Conad Reggio Emilia sfrutta il fattore campo e si riporta avanti nella serie(Saverio Albanese per iVolleymagazine.it) Il fattore campo si dimostra ancora determinante anche in questa gara tre dello spareggio promozione diretta in Serie A2, con la Conad Volley Tricolore supera ... ivolleymagazine.it Conad Reggio Emilia Domotek Reggio Calabria in 10 foto #credembanca #volleytricolore #reggioemilia #conadreggioemilia #siamogranata A3MVolley - facebook.com facebook