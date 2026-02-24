Sapienza Diocesi di Roma e Sant’Egidio insieme per l’accoglienza di giovani palestinesi

La firma del protocollo di intesa tra la rettrice della Sapienza, il Cardinale Vicario della Diocesi di Roma e il presidente di Sant’Egidio nasce dalla necessità di offrire supporto ai giovani palestinesi di Gaza. La decisione deriva dall’aumento delle difficoltà di accesso all’istruzione causate dal conflitto nella regione. Con questa iniziativa, vengono previste agevolazioni per facilitare l’iscrizione e la permanenza degli studenti nel campus. Il progetto mira a sostenere chi affronta ostacoli pratici per studiare in Italia.

Roma, 24 febbraio 2026 – È stato siglato oggi dalla rettrice della Sapienza Antonella Polimeni, dal Cardinale Vicario Baldo Reina della Diocesi di Roma e dal presidente della Comunità di Sant’Egidio Marco Impagliazzo, il protocollo di intesa che prevede una serie di agevolazioni per le studentesse e gli studenti di Gaza. I ragazzi e le ragazze potranno studiare alla Sapienza, alloggiare nelle residenze universitarie della Diocesi di Roma e frequentare le scuole di italiano per stranieri della Comunità di Sant’Egidio. “Sin dall’inizio dell’escalation militare su Gaza, Sapienza ha ritenuto di non potersi limitare a prese di posizione formali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

