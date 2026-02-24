La Sapienza la Diocesi di Roma e la Comunità di Sant' Egidio insieme per i giovani palestinesi

La Sapienza, la Diocesi di Roma e la Comunità di Sant'Egidio hanno firmato un accordo per aiutare gli studenti palestinesi di Gaza, colpiti dalla crisi nel loro territorio. In risposta alle difficoltà, le tre istituzioni hanno previsto borse di studio, supporto pratico e agevolazioni per le giovani donne. La collaborazione mira a facilitare l’accesso all’istruzione in un momento di grande emergenza. La misura coinvolge direttamente le università e le organizzazioni coinvolte nel progetto.

Grazie al protocollo d'intesa siglato gli studenti e le studentesse della striscia di Gaza avranno una serie di agevolazioni in continuità con le azioni già intraprese dall’Ateneo. Azioni concrete e agevolazioni per le ragazze e i ragazzi di Gaza. Questo il risultato del protocollo d’intesa siglato dalla Sapienza, dalla Diocesi di Roma e dalla Comunità di Sant’Egidio che offrono così supporto agli studenti e studentesse palestinesi. Antonella Polimeni rettrice dell’università ha dichiarato: “Sin dall’inizio dell’escalation militare su Gaza, Sapienza ha ritenuto di non potersi limitare a prese di posizione formali. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Sapienza, Diocesi di Roma e Sant’Egidio insieme per l’accoglienza di giovani palestinesiLa firma del protocollo di intesa tra la rettrice della Sapienza, il Cardinale Vicario della Diocesi di Roma e il presidente di Sant’Egidio nasce dalla necessità di offrire supporto ai giovani palestinesi di Gaza.

