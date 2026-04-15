Da quando si sono intensificate le tensioni tra le parti, si è assistito a un progressivo allontanamento tra le posizioni. La discussione si è trasformata in un vero e proprio scontro, portando a una rottura evidente. L’Italia, nel frattempo, ha accumulato ritardi nel tentativo di gestire la situazione, mentre le divergenze tra le parti si sono fatte sempre più profonde e difficili da ricucire.

C’è un punto in cui la polemica smette di essere tale e diventa frattura. Lo scontro tra Donald Trump, Giorgia Meloni e Papa Leone XIV segna esattamente questo passaggio: un cortocircuito tra politica, fede e strategia internazionale, mentre sullo sfondo restano due dossier incandescenti, dall’Iran all’Ucraina. Le parole del presidente americano – durissime anche verso la premier italiana – certificano una tensione senza precedenti tra alleati. In questo contesto si inserisce la lettura del senatore dem Alessandro Alfieri, che a Formiche.net analizza rischi e contraddizioni di una fase segnata da instabilità e riposizionamenti. Senatore, Trump ha attaccato frontalmente il Papa.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Con Trump la misura è colma, l’Italia ha perso tempo prezioso. La versione di Alfieri

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