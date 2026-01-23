Fontanella divelta dai soliti vandali la rabbia dei residenti | La misura è colma

A Fabbrico, si segnala un nuovo atto di vandalismo ai danni di una fontana pubblica vicino alla palestra comunale lungo il percorso verso il parco Bigi. I residenti esprimono preoccupazione, sottolineando come questi episodi abbiano superato la soglia della tolleranza. La situazione desta attenzione e invita a riflettere sulle misure di tutela e sicurezza delle aree pubbliche del paese.

Ennesimo episodio vandalico a Fabbrico. Stavolta il danneggiamento è stato segnalato alla fontana pubblica accanto alla palestra comunale, lungo il percorso che conduce al parco Bigi. La fontanella divelta dalla sua sede è stata rimessa in piedi da alcuni passanti, ma è molto probabile che le tubature siano state danneggiate, con possibilità di fuoriuscita d'acqua al momento della sua riattivazione. Proprio sopra quell'area sono presenti telecamere. Ma, secondo alcuni residenti, questi impianti non sarebbero funzionanti. "Questo è solo l'ennesimo scempio accaduto in zona, vicino alla palestra, alle scuole, in un'area frequentata da tante famiglie.

