Un politico ha denunciato di aver ricevuto insulti e minacce di morte dopo aver espresso il suo sostegno al Sì nel referendum. La sua dichiarazione riguarda commenti offensivi e auguri di morte rivolti direttamente a lui, mentre la campagna elettorale per il voto si è conclusa. La situazione rimane tesa, con le polemiche ancora in corso e nessuna dichiarazione ufficiale successiva.

La campagna elettorale per il referendum si è chiusa formalmente, ma i suoi strascichi continuano a farsi sentire: il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha denunciato di aver ricevuto gravi messaggi di odio a seguito dell’appello finale al voto per il Sì che ha postato sui propri social nel pomeriggio di venerdì. Attilio Fontana: «Sentirsi augurare la morte non può passare sotto silenzio». «Se gli insulti e le minacce, ahimè, sono all’ordine del giorno, sentirsi augurare la morte non può passare sotto silenzio», ha spiegato, rendendo noto di aver ricevuto «gravi e inaccettabili» in relazione al suo post sul voto e di aver attivato le procedure per informare le autorità competenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La denuncia di Attilio Fontana: «Mi hanno augurato la morte, la misura è colma». La sua colpa? L’appello per il Sì

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