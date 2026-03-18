Tentano furti tra le auto dei turisti vicino ai Musei Vaticani | tre arresti

A Roma, vicino ai Musei Vaticani, tre persone sono state arrestate per aver tentato di mettere a segno dei furti tra le auto dei turisti. L’episodio si è verificato in una delle zone più affollate della città e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato gli individui prima che riuscissero a portare a termine il loro intento.

Tre persone sono state arrestate a Roma per tentato furto aggravato nei pressi dei Musei Vaticani, una delle zone più frequentate dai turisti nella Capitale. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato Borgo della Polizia di Stato, che hanno notato tre individui aggirarsi con fare sospetto tra le auto parcheggiate, osservando i veicoli e pronti a entrare in azione. Il tentativo di furto. Secondo la ricostruzione, uno dei sospetti è stato sorpreso mentre cercava di forzare il deflettore di un’auto utilizzando una punta di trapano, tecnica spesso usata per accedere rapidamente all’interno dei veicoli. Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato di allontanarsi dirigendosi verso una piccola utilitaria dove lo aspettavano i complici, con il motore acceso e pronti alla fuga. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Tentano furti tra le auto dei turisti vicino ai Musei Vaticani: tre arresti Articoli correlati Roma, così i turisti venivano depredati ai Musei Vaticani con punte di trapano: tre arrestiTre persone sono state arrestate a Roma per tentato furto aggravato nei pressi dei Musei Vaticani. Leggi anche: La collezione del Leone ai Musei Vaticani