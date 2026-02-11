Reti sicure | arriva il vademecum Un ciclo di incontri per orientarsi
Arrivano le prime linee guida per usare le reti in modo più sicuro. L’associazione ha organizzato un ciclo di incontri rivolti soprattutto ai più giovani, per aiutarli a capire i rischi e a proteggersi online. Un passo concreto per affrontare le sfide dell’era digitale con maggiore consapevolezza.
Un percorso di sensibilizzazione pensato per accompagnare soprattutto i ragazzi nelle sfide dell’era digitale. E’ quello messo in campo dall’amministrazione comunale di Cavriglia, dall’istituto comprensivo "Dante Alighieri" e dall’unità pastorale, che hanno promosso "Reti sicure", un ciclo di incontri di sensibilizzazione rivolto all’intera comunità, con un’attenzione particolare a studenti, genitori ed educatori. L’obiettivo è quello di fornire strumenti utili a un uso critico, consapevole e responsabile del web. Al centro del progetto vi sono temi di grande attualità e rilevanza sociale: legalità e sicurezza online, tutela della privacy, cyberbullismo e pedopornografia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
