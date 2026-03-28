Giustizia minorile Policastro | La sicurezza si costruisce con i percorsi educativi

Durante un intervento sulla giustizia minorile, un rappresentante ha affermato che il rafforzamento della sicurezza si basa sull’implementazione di programmi educativi che favoriscono la responsabilizzazione e il reinserimento dei giovani. Ha sottolineato come l’approccio non debba limitarsi a misure di sicurezza più dure, ma investire in percorsi educativi efficaci. La dichiarazione si è concentrata sull’importanza di strategie che coinvolgano i minori in processi di crescita e responsabilità.

Tempo di lettura: 2 minuti “ La sicurezza si costruisce investendo nei percorsi educativi, capaci di responsabilizzare e reinserire, e non solo irrigidendo le risposte di tipo securitario”. È il messaggio evidenziato dal procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, Aldo Policastro, intervenuto alle conclusioni dell’incontro di presentazione del volume “Misure penali esterne nella giustizia minorile. Manuale per operatori del Terzo settore” di Francesco Montalbano, che si è tenuto all’Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali della SS. Trinità dei Pellegrini, a Napoli.. L’incontro si è aperto con i saluti di Giovanni Cacace, Primicerio dell’Arciconfraternita dei Pellegrini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giustizia minorile, Policastro: “La sicurezza si costruisce con i percorsi educativi” Articoli correlati Emergenza sicurezza, il Comune: "Lavorare su doppio binario: percorsi educativi e più controllo"Prime azioni messe in campo dall’amministrazione comunale di Pisa per organizzare una risposta al problema della mancanza di sicurezza in città,... Sicurezza a Fondi, il punto del sindaco: "Non si costruisce con slogan ma con progetti"“La sicurezza è un tema che sta a cuore a tutti e si costruisce con progetti attuabili e condivisibili, frutto di dialogo e confronto, non con slogan... Contenuti utili per approfondire Giustizia minorile Giustizia, Policastro: Grati a Mattarella e i No per il referendum aumentano ogni giornoIl tempo lavora a favore di chi è partito in svantaggio. Il procuratore generale Aldo Policastro sente aria di rimonta per le ragioni del No quando parla del referendum della giustizia. «Giorno dopo ... napoli.repubblica.it Giustizia penale minorile: Cnca, un seminario su Rilanciare il Dpr 448/88 e la sfida del cambiamentoNegli ultimi due anni la giustizia minorile italiana sembra aver subito un’involuzione, legata soprattutto all’arretramento di una cultura penale minorile che ne ha accompagnato i successi per almeno ... agensir.it