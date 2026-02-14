Milano – Diritti dei detenuti | Cgil Varese Servono percorsi per il reinserimento personale e socia

Il sindacato Cgil Varese ha avviato una discussione sui diritti dei detenuti dopo aver organizzato un convegno a Milano il 13 febbraio 2026, in risposta alla mancanza di programmi efficaci di reinserimento sociale. Durante l'incontro, hanno evidenziato come spesso le persone detenute restano isolate e senza strumenti concreti per reintegrarsi nella società. Un esempio pratico riguarda i corsi di formazione che, secondo i partecipanti, sono insufficienti e poco accessibili.

La Cgil Varese apre un fronte sui diritti dei detenuti: un reinserimento sociale possibile?. Milano ha ospitato il 13 febbraio 2026 un importante convegno promosso dalla Cgil di Varese, Milano, Monza e Brianza e dalla Cgil Lombardia, focalizzato sulla necessità di percorsi personalizzati per il reinserimento dei detenuti. L’iniziativa ha messo in luce le criticità del sistema penitenziario italiano e l’importanza di un approccio multidisciplinare che coinvolga istituzioni, sindacati e terzo settore per garantire il rispetto dei diritti costituzionali e favorire una reale riabilitazione. Un protocollo varesino come esempio di collaborazione.🔗 Leggi su Ameve.eu Sportello dei diritti delle persone con disabilità della Cgil Palermo: al via anche le consulenze online con il personale Lo Sportello dei Diritti delle Persone con Disabilità della Cgil Palermo amplia i propri servizi, offrendo consulenze anche online. Lavoro e carcere, accordo per favorire il reinserimento dei detenuti È stato firmato un protocollo tra Sviluppo Lavoro Italia e la Fondazione Aidp per facilitare l’inserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Carcere, convegno Cgil Lombardia, Milano, Varese e Monza Brianza: I diritti non si arrestano; Carceri, l’appello di associazioni e garanti: Senza diritti sistema a rischio; Carceri al limite, la CGIL Milano: serve rieducazione, non solo punizione; Giovani insieme ai detenuti: condividere la Lampada della Speranza. Il garante dei detenuti di Milano, Pagano, spiega il sudoko umano del carcereSistema al collasso: celle strapiene, detenuti costretti a passare ore chiusi, suicidi e diritti calpestati. Servono decentramento, differenziazione dei circuiti, sorveglianza dinamica e più attività ... ilfoglio.it Le opere dei detenuti in metrò: Arte strumento di inclusione. Così il carcere torna ’umano’Il progetto che unisce San Vittore, Opera, Brera e M4 alla fermata Sforza-Policlinico L’interventi sul territorio delle persone recluse servono a ricucire il rapporto con la città. ilgiorno.it Dati, non slogan: a Gallarate insieme a Cgil Varese e Dossier Statistico Immigrazione - IDOS abbiamo portato numeri e analisi contro la retorica della #Remigration. Per noi diritti, lavoro e parità di trattamento sono la risposta alle paure sociali. Approfondis facebook