Dalla tavola periodica degli elementi alla 'Tavola delle competenze'. E' il percorso tracciato da A2a per la comunicazione d'impresa in vista del 2035. Un lavoro descritto nel volume 'I Comunicatori del Futuro' realizzato in collaborazione con l' Università de La Sapienza di Roma per "diffondere i risultati di un innovativo progetto di ricerca e crescita manageriale condotto in oltre 12 mesi di lavoro". Curato da Alberto Mattiacci, professore ordinario di economia e gestione delle imprese alla Sapienza e 'senior fellow' alla Luiss Business School, e dalla responsabile comunicazione e sostenibilità di A2a Carlotta Ventura, il volume edito da Egea è il frutto dell'applicazione degli studi sul futuro (Future Studies) alle tecniche di comunicazione d'impresa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A2a lancia la 'Tavola delle competenze 2035' per la comunicazione

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