Comunicato Stampa | CRV - Cortina Presidente Zaia incontra Mike Pompeo

Il presidente Zaia ha incontrato Mike Pompeo a Venezia. Durante l’incontro, hanno parlato del rapporto tra il Veneto e gli Stati Uniti, definendolo “privilegiato”. Zaia ha spiegato che il Veneto ha una naturale propensione a dialogare con il mercato e la cultura americana, che considera molto vicina. La visita di Pompeo sottolinea l’importanza di questa relazione, che si rafforza anche grazie alle connessioni storiche e commerciali tra le due parti.

(Arv) Venezia, 12 febbraio 2026 - "Tra Veneto e Stati Uniti si può parlare, a pieno titolo, di un rapporto privilegiato: per ciò che gli Stati Uniti rappresentano nello scenario internazionale e per la naturale propensione del Veneto a dialogare con un mercato e un tessuto culturale americano che sentiamo vicino. L'incontro con Mike Pompeo, a Cortina, è stato l'occasione per ribadirlo con concretezza". Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, a margine dell'incontro con Mike Pompeo, già Segretario di Stato americano, con il quale si è intrattenuto in una lunga conversazione a Cortina d'Ampezzo.

