Il comunicato della Fnsi riguarda lo sciopero dei giornalisti indetto in risposta a una recente decisione dell’ente di settore. La nota fornisce dettagli sull’adesione dei giornalisti all’astensione dal lavoro e specifica le date in cui si svolgerà. Viene inoltre indicato che l’azione riguarda le condizioni di lavoro e la tutela professionale. La comunicazione è firmata dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Dignità. È questa la parola d’ordine che spinge le giornaliste e i giornalisti italiani ad altri due giorni di sciopero: il 27 marzo e il 16 aprile. Sì, vogliamo che all’informazione sia riconosciuta la necessaria dignità e garantirle soprattutto un futuro anch’esso dignitoso. Oggi questo non è scontato, anzi. Il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni, i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione e hanno perso il 20% del potere di acquisto. Siamo l’unica categoria ad attendere da così tanto tempo il rinnovo. C’è una evidente questione economica e c’è un altrettanto evidente tema di autorevolezza e indipendenza della stampa. Quello che gli editori vogliono smontare pezzo a pezzo è lo stesso contratto che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito "prima garanzia della libertà dei giornalisti italiani". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il comunicato sindacale della Fnsi sullo sciopero dei giornalisti

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