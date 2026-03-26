La Federazione Nazionale della Stampa ha diffuso un comunicato in cui annuncia uno sciopero generale previsto per il 27 marzo 2026. Nella nota si specifica che il sito web associato al sindacato non sarà attivo in quella giornata, a causa di una protesta collettiva dei giornalisti. La comunicazione fornisce dettagli sul motivo della mobilitazione e sugli obiettivi della protesta.

Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia. Questa è la seconda giornata di sciopero di un pacchetto di cinque, la terza è già proclamata per il 16 aprile. Avere un contratto rinnovato non è un privilegio. Essere pagati in modo dignitoso, dentro e fuori le redazioni, non è un privilegio. Lavorare senza precarietà permanente non è un privilegio. Fare informazione libera, professionale e indipendente, senza ricatti economici, è un diritto. Garantire condizioni dignitose per chi lavora, per chi entra nella professione e per chi ne esce è un obbligo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Comunicato sindacale sullo sciopero del 27 marzo 2026

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