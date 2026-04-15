Il sindacato dei giornalisti ha annunciato uno sciopero generale nel settore stampa previsto per il 16 aprile 2026. Durante questa giornata, il quotidiano economico non sarà disponibile in edicola e il sito web non verrà aggiornato. L'agitazione coinvolge diverse testate, con l’obiettivo di protestare contro alcune decisioni aziendali e condizioni di lavoro. La protesta durerà 24 ore e influenzerà la distribuzione delle pubblicazioni coinvolte.

Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, giovedì 16 aprile, per la terza volta. Non lo facciamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori, la società e la politica di ciò che sta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile. Il contratto stipulato con gli editori della Fieg per regolare il lavoro dei giornalisti dipendenti è scaduto da 10 anni, anni in cui gli editori hanno goduto di aiuti pubblici, mentre i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione. Non esiste alcuna regola per l’uso dell’intelligenza artificiale e per il giusto riconoscimento economico agli autori dei contenuti ceduti agli Over the top.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Comunicato sindacale della Fnsi sullo sciopero della stampa del 16 aprile 2026

I giornalisti e le giornaliste del Messaggero aderiscono allo sciopero nazionale

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