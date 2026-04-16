Fnsi comunicato sindacale sciopero 16 aprile 2026

Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani hanno deciso di fermarsi per la terza volta. La decisione di scioperare è stata comunicata dal sindacato dei giornalisti, che ha spiegato che la scelta è stata presa per evidenziare alcune criticità nel settore. La mobilitazione riguarda il rispetto delle condizioni di lavoro e la tutela della professione. La giornata di astensione coinvolge diverse testate e redazioni in tutto il paese.

Per il contratto e contro il precariato Terza giornata di sciopero per i giornalisti italiani, che hanno il contratto di lavoro scaduto da oltre dieci anni Per il contratto e contro il precariato Terza giornata di sciopero per i giornalisti italiani, che hanno il contratto di lavoro scaduto da oltre dieci anni Festa della Liberazione! Regaliamo tutti insieme 50.000 articoli entro il 25 aprile. E stavolta sei tu a scegliere. Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, oggi, per la terza volta. Non lo facciamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori, la società e la politica di ciò che sta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Fnsi, comunicato sindacale sciopero 16 aprile 2026 I giornalisti e le giornaliste del Messaggero aderiscono allo sciopero nazionale Notizie correlate Fnsi, comunicato sindacale sciopero 16 aprile 2025Per il contratto e contro il precariato Terza giornata di sciopero per i giornalisti italiani, che hanno il contratto di lavoro scaduto da oltre... Leggi anche: Sciopero dei giornalisti il 27 marzo e il 16 aprile. Fnsi e Assostampa: il comunicato sindacale Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Comunicato sindacale Fnsi sullo sciopero del 16 aprile - FNSI; Oggi lo sciopero dei giornalisti: il comunicato sindacale della Fnsi e il comunicato della Fieg; Oggi lo sciopero dei giornalisti, il sito non sarà aggiornato; Tre buoni motivi per astenersi dal lavoro: la risposta della Fieg al comunicato Fnsi sullo sciopero - FNSI. Sciopero dei giornalisti FNSI - il comunicato UniraiGiornata di sciopero indetta dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana contro il mancato rinnovo del contratto di lavoro fermo da 10 anni ... rainews.it Comunicato sindacale FNSI: il 16 aprile i giornalisti scioperano ancoraIl contratto stipulato con gli editori della Fieg per regolare il lavoro dei giornalisti dipendenti è scaduto da 10 anni ... sorrisi.com Il sito internet e i canali social del Messaggero non saranno aggiornati oggi, giovedì 16 aprile, per lo sciopero indetto dalla Federazione nazionale della Stampa. Il giornale cartaceo non sarà in edicola venerdì 17 aprile. Di seguito la nota Fnsi e la risposta dell - facebook.com facebook Oggi lo sciopero dei giornalisti: il comunicato sindacale della Fnsi e il comunicato della Fieg x.com