Comuni uniti contro ecoreati e criminalità

Nella provincia si è tenuta la prima riunione della Commissione Intercomunale Antimafia e Tutela Ambientale, presso un centro comunale. All’evento hanno preso parte numerosi cittadini e rappresentanti di diversi enti locali, che si sono confrontati sulla tutela dell’ambiente e sulla lotta contro le attività illegali legate alla criminalità organizzata. La seduta ha avuto un’ampia partecipazione e si è svolta in un clima di dialogo e interesse condiviso.

Si è riunita per la prima volta ad Assago la Commissione Intercomunale Antimafia e Tutela Ambientale, in una seduta molto partecipata che ha visto una forte presenza di cittadini e rappresentanti delle istituzioni. Un incontro denso di contenuti, che ha offerto una panoramica chiara e aggiornata sugli ecoreati in Italia e nel Sud Ovest Milanese, mettendo in luce criticità, strumenti di contrasto e responsabilità condivise. Dopo il benvenuto del sindaco Graziano Musella (nella foto), padrone di casa, insieme all’assessore Giuseppe Di Noia e alla vice presidente della Commissione Simona Piccolo, la serata è entrata nel vivo. Sergio Cannavò,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Comuni uniti contro ecoreati e criminalità Leggi anche: Stati Uniti, Trump contro papa Leone: “Debole su criminalità e terribile in politica estera” La rete contro l’emergenza abitativa. Comuni uniti nel Progetto Casa. Inaugurato il primo appartamentoNove Comuni alleati per contrastare le emergenze abitative e tendere una mano alle famiglie in difficoltà.