No della commissione parlamentare presieduta da Pagano Fi al voto fuorisede per il referendum Gileno Gd | Inaccettabile

La commissione parlamentare, guidata da Nazario Pagano di Forza Italia, ha respinto gli emendamenti che avrebbero permesso ai cittadini fuori sede di votare al referendum. Saverio Gileno, segretario regionale dei Giovani Democratici, non le manda a dire: definisce la decisione “inaccettabile” e attacca duramente la maggioranza di governo. La proposta di permettere agli italiani all’estero di partecipare alle urne non ha superato il voto, lasciando molti giovani delusi e arrabbiati.

"In un periodo segnato da un astensionismo crescente, il compito della politica dovrebbe essere quello di allargare la partecipazione, non di restringerla. Ostacolare il voto fuorisede significa colpire chi studia, lavora e si forma lontano da casa, oltre 58mila abruzzesi, ed è una scelta che rivela una chiara paura del giudizio democratico (dovuta anche da ciò che emerge unanimemente da tutti i sodaggi: il crollo dei sì e la rapida risalita dei no), affiancata dalla volontà di cambiare la Costituzione per minare l'autonomia della magistratura con la riforma che sarà oggetto di referendum" continua Francesco Balassone, segretario provinciale GD dell'Aquila e responsabile dell'organizzazione per il referendum costituzionale.

