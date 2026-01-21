I finanziamenti ai circoli Arci? Il bersaglio sono sempre loro ma da decenni tengono vivi i quartieri

Il finanziamento ai circoli Arci rappresenta un tema di dibattito locale da anni. Mentre spesso sono nel mirino delle critiche, questi spazi continuano a svolgere un ruolo importante nel mantenere vivo il tessuto sociale e culturale dei quartieri. La discussione si inserisce nel contesto delle recenti decisioni comunali sui contributi alle attività commerciali del centro storico e dell’Oltretorrente, con l’obiettivo di favorire un equilibrio tra sostegno alle associazioni e sviluppo economico.

