Comunali i Giovani democratici | Cannizzaro rispolvera il passato e vuole fare tornare indietro Reggio

Durante l’inaugurazione della nuova sede di Reggio Futura, il dibattito si è concentrato sul cosiddetto Modello Reggio e sui protagonisti di questa strategia politica. I Giovani Democratici hanno espresso critiche nei confronti di Cannizzaro, accusandolo di voler riproporre politiche del passato e di voler far tornare indietro la città. La discussione ha riacceso il confronto sulle scelte amministrative e sui modelli di gestione del territorio.

L’inaugurazione della nuova sede di Reggio Futura ha riportato al centro del dibattito politico il cosiddetto Modello Reggio e i suoi protagonisti.Secondo i Giovani democratici, "le dichiarazioni di Francesco Cannizzaro, che rivendica con orgoglio il rapporto politico con Giuseppe Scopelliti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Reggio Calabria: Cannizzaro punta su social e giovani per vincereFrancesco Cannizzaro ha avviato la sua corsa per guidare Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, puntando su una strategia basata sul coinvolgimento... "Reggio non tornerà indietro": il Pd approva documento in vista di primarie e comunaliDurante la partecipata assemblea cittadina del partito l'invito: "Adesso siamo tutte e tutti chiamati a una mobilitazione straordinaria" Emergono dai... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Verso le Comunali a Reggio, l’ombra di Scopelliti agita i Giovani Democratici; Lotta alle zanzare, i Giovani Democratici: Ordinanza del Comune piena di criticità; I Giovani Democratici: Invocano un rinnovamento per non far tornare indietro Reggio · ilreggino.it; PIANA DI MONTE VERNA / CASERTA. Verso il Congresso Regionale dei Giovani Democratici. Verso le comunali a Reggio, l’ombra di Scopelliti agita i Giovani DemocraticiVedono l’ombra di Peppe Scoppelliti stagliarsi sulle prossime elezioni comunali e i Giovani Democratici si allarmano per «il ritorno del cosiddetto Modello Reggio e dei suoi protagonisti. All’inaugu ... msn.com I Giovani di FI rispondono ai dem: ‘Novità? Battaglia é sulla scena politica da 30 anni’I giovani di Forza Italia accusano i GD di silenzio sui fallimenti e criticano Battaglia e Pd. Rinnovamento è dare risposte concrete ... citynow.it Un giorno di lavoro agile per i dipendenti #comunali di Capalbio - #IlGiunco - facebook.com facebook Arborea, elezioni comunali: Luca Montisci si candida a sindaco x.com