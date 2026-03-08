Reggio non tornerà indietro | il Pd approva documento in vista di primarie e comunali

Il Partito Democratico di Reggio Calabria ha approvato all’unanimità un documento durante un’assemblea cittadina. Il testo invita dirigenti e amministratori a impegnarsi al massimo in vista delle prossime elezioni primarie e delle elezioni comunali. La decisione è stata presa in un momento di grande partecipazione tra i membri del partito. Il documento si concentra sull’unità e sulla preparazione per le sfide elettorali future.

Durante la partecipata assemblea cittadina del partito l'invito: "Adesso siamo tutte e tutti chiamati a una mobilitazione straordinaria" Emergono dai partecipati incontri elementi e contenuti che saranno la sostanza del nostro impegno per una città sostenibile, proiettata verso l’Europa, attrattiva e accogliente, solidale e sicura. Reggio Calabria un baluardo contro ogni illegalità e i poteri criminali”. “I cittadini con le loro idee e le loro proposte, le loro critiche, le tante questioni affrontate – prosegue il documento dem -, stanno scrivendo una bella pagina di protagonismo civico, le primarie si stanno rivelando il metodo migliore per aprire un grande dibattito e fare scegliere il candidato a chi davvero conta: i reggini. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Elezioni Comunali Reggio Calabria, c’è la data delle primarie del Pd. Si avvicina la sfida BattagliaReggio Calabria si prepara a scegliere il suo prossimo sindaco attraverso un percorso di primarie del centrosinistra, fissate per il 15 marzo.

Addio al ballottaggio nei Comuni: Reggio si prepara alle comunali tra nuove regole e primarieCon la soglia del 40% in discussione in Senato, il secondo turno potrebbe essere superfluo, cambiando le dinamiche della competizione elettorale Le...

Comunali a Reggio, il Pd mette alle strette assessori e consiglieri in carica: 'Invitati a ricandidarsi'I prossimi mesi decideranno il futuro di Reggio, ciascuno per la propria parte è chiamato a un'assunzione di responsabilità nell'esclusivo interesse della città

