Comprano biglietti low cost e rubano profumi di lusso in aeroporto

Due persone sono state arrestate dopo aver trafugato profumi di lusso per un valore di circa 5.000 euro all’interno di un aeroporto. I colpi sono stati messi a segno mentre i sospettati si trovavano in possesso di biglietti a basso costo, che hanno utilizzato per accedere ai locali dell’aeroporto. La polizia ha recuperato parte della merce rubata e ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio.

Un bottino di quasi 5mila euro di profumi di lusso, rubati all'aeroporto a cui hanno avuto accesso con biglietti low cost. L'indagine della Guardia di Finanza di Pisa ha portato all'arresto, in flagranza di reato, di tre soggetti di nazionalità rumena di età compresa tra i 30 e i 40 anni.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Acquistano biglietti aerei low cost solo per rubare al duty free: tre arresti all’aeroporto di PisaPISA – I finanzieri del comando provinciale di Pisa hanno arrestato in flagranza di reato tre cittadini rumeni, di età compresa tra i 30 e i 40 anni,... Voli low cost all’aeroporto di Bologna, l’ad Ventola: “Siamo in crescita, impossibile rinunciarvi”Bologna, 5 marzo 2026 – “Il sistema regionale degli aeroporti? Noi siamo il Marconi, facciamo fronte a una domanda che aumenta e aumenterà... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Maldive a 250 euro e Australia low cost. La crisi del Golfo scatena la guerra dei prezzi tra vettori; Caro carburanti, la tempesta perfetta nei cieli: voli cancellati e prezzi alle stelle; Voli low cost e supplemento per il carburante: il caso Volotea divide i passeggeri. Biglietto low cost? Con British Airways sali sull'aereo per ultimoRoma, 18 nov. (askanews) - I passeggeri della British Airways che comprano i biglietti alle tariffe più basse saranno fatti salire a bordo per ultimi: la novità è inclusa in un nuovo sistema di ... notizie.tiscali.it Volare low cost, ecco gli extra che moltiplicano il prezzo del bigliettoAnche nell’estate 2024 si profila il caro voli per chi sceglierà le compagnie low cost a causa dei rincari applicati ai servizi aggiuntivi comprati con il biglietto aereo che così registra aumenti ... ilsole24ore.com Buongiorno. Se si comprano i biglietti con salita ascensore per l'ultimo piano della torre Eiffel si ha la possibilità di visitare anche il secondo piano - facebook.com facebook