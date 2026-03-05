L’amministratore delegato dell’aeroporto di Bologna afferma che la struttura sta vivendo una crescita significativa, sottolineando che i voli low cost rappresentano una parte importante di questa espansione. In una dichiarazione recente, ha precisato che il Marconi di Bologna si trova a dover gestire una domanda in costante aumento, ritenendo impossibile rinunciare a questa tendenza.

Bologna, 5 marzo 2026 – “Il sistema regionale degli aeroporti? Noi siamo il Marconi, facciamo fronte a una domanda che aumenta e aumenterà ulteriormente”. Parole nette quelle che l’amministratore delegato e direttore generale dell’Aeroporto di Bologna, Nazareno Ventola, dedica alla legge regionale sugli scali aerei e all’ipotesi di ridistribuire verso la Romagna e Parma parte dei low cost che attualmente atterranno e salpano da Bologna. "Il Marconi ha davanti a sè un percorso autonomo di crescita. Da parte nostra nessuno nega che gli altri aeroporti regionali abbiano il diritto di cercare di conquistarsi quote di mercato. Purché lo sviluppo di quegli scali sia figlio del mercato, e non predeterminato da altre dinamiche". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Voli low cost all’aeroporto di Bologna, l’ad Ventola: “Siamo in crescita, impossibile rinunciarvi”

Aeroporto, arriva la svolta: abolita la council tax. Tolta la tassa, ora più voli dalle compagnie low costL’abolizione della tassa renderà più attrattivi i tre scali, soprattutto per le compagnie low cost, che potranno ampliare le loro tratte In...

Leggi anche: Voli low cost con letto incluso

Aggiornamenti e notizie su Voli low cost all'aeroporto di Bologna....

Temi più discussi: 5 voli low cost a marzo 2026 per partire con meno di 40 euro; Ryanair inaugura nuove rotte low cost dall’Aeroporto di Torino - Nos Alpes; Ryanair e WizzAir tra le peggiori compagnie aeree del 2026, secondo Which...finita l'era delle low-cost?; Saldi invernali Ryanair 2026, voli low cost in Europa da 16,99 euro.

Dove andare a Pasqua 2026 low cost, otto mete sorprendenti per un weekend perfettoDa Valencia a Perugia, idee economiche e vicine per Pasqua 2026 tra mercatini, riti tradizionali, natura in fiore e città perfette per staccare qualche giorno ... siviaggia.it

Voli low cost, il trucco delle 5 giacche. Ryanair replica alla tv spagnola: Non pensarci nemmenoUn trucco virale promette di aggirare i limiti del bagaglio a mano sugli aerei. Sui social diventa un caso, mentre la replica della compagnia aerea non tarda ad arrivare ... corrieredellosport.it

Jet privati, fino a 14 volte più inquinanti dei voli di linea, ora usati per fuggire dall’escalation del conflitto in Medio Oriente - facebook.com facebook

La Farnesina può solo "fornire assistenza, organizzare e favorire i voli". Sono accessibili solo le compagni locali. x.com