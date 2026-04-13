Come funziona la lotteria che mette in palio un Picasso per 100 euro

Da open.online 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Francia torna per la terza volta la lotteria che offre la possibilità di vincere un quadro di Picasso pagando 100 euro. L’iniziativa è stata avviata con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca sull’Alzheimer. I partecipanti acquistano un biglietto al prezzo stabilito e sperano di essere estratti come vincitori. La lotteria è organizzata in modo che chiunque possa partecipare, contribuendo a una causa benefica.

Un biglietto da 100 euro per portarsi a casa un Picasso. Non è una provocazione, ma un’iniziativa reale che torna in Francia per la terza volta: la lotteria “1 Picasso per 100 euro”, pensata per finanziare la ricerca sull’Alzheimer. L’opera in palio quest’anno è Tête de Femme, una tempera su carta realizzata da Pablo Picasso nel 1941, oggi valutata circa un milione di euro. Il dipinto, messo a disposizione dalla Opera Gallery, raffigura un volto femminile stilizzato, dominato da toni scuri e linee deformate, tipici della fase più tarda dell’artista. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Opera Gallery (@operagallery) Come funziona la lotteria.🔗 Leggi su Open.online

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