Come funziona la lotteria che mette in palio un Picasso per 100 euro

In Francia torna per la terza volta la lotteria che offre la possibilità di vincere un quadro di Picasso pagando 100 euro. L’iniziativa è stata avviata con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca sull’Alzheimer. I partecipanti acquistano un biglietto al prezzo stabilito e sperano di essere estratti come vincitori. La lotteria è organizzata in modo che chiunque possa partecipare, contribuendo a una causa benefica.

Un biglietto da 100 euro per portarsi a casa un Picasso. Non è una provocazione, ma un’iniziativa reale che torna in Francia per la terza volta: la lotteria “1 Picasso per 100 euro”, pensata per finanziare la ricerca sull’Alzheimer. L’opera in palio quest’anno è Tête de Femme, una tempera su carta realizzata da Pablo Picasso nel 1941, oggi valutata circa un milione di euro. Il dipinto, messo a disposizione dalla Opera Gallery, raffigura un volto femminile stilizzato, dominato da toni scuri e linee deformate, tipici della fase più tarda dell’artista. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Opera Gallery (@operagallery) Come funziona la lotteria.🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: 1 Picasso a 100 euro? Non è una truffa, ma una vera lotteria per sostenere la ricerca sull’Alzheimer Lingotti d’oro sequestrati: al via l’asta che mette in palio un tesoro da un milione di euroComo, 24 febbraio 2026 – Il processo su un vasto giro di transiti di valuta e oro, si era concluso dieci anni dopo i fatti contestati con undici...