Completate le cerimonie di giuramento per 23 capitreno degli impianti di Reggio Calabria e Paola

Venerdì si sono svolte le cerimonie di giuramento per 23 capitreno di Trenitalia, impiegati negli impianti di Reggio Calabria e Paola. Le celebrazioni segnano l’ingresso ufficiale nel ruolo di questi operatori, che ora sono parte integrante del personale della compagnia ferroviaria nella regione. La formazione e l’assunzione di questi nuovi capitreno rafforzano la presenza dell’azienda nel territorio calabrese.

Si consolida la squadra Intercity di Trenitalia (Gruppo FS) in Calabria con il giuramento di 23 capitreno degli impianti di Reggio Calabria e Paola. Le cerimonie si sono svolte presso il salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, sede del Comune, luogo simbolico che ha fatto da cornice a un.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Sequestro alla società che gestisce gli impianti di depurazione delle acque a Reggio CalabriaL'operazione "Panta Rei" del Noe dei carabinieri è scattata dopo segnalazioni relative a gravi anomalie operative riscontrate presso l'impianto di... Archivio di Reggio Calabria e Anei ricordano il coraggio degli internati militari italianiLa memoria storica come strumento di consapevolezza collettiva e di costruzione di una cultura democratica fondata sui principi dell’antifascismo.