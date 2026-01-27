Archivio di Reggio Calabria e Anei ricordano il coraggio degli internati militari italiani

L’Archivio di Reggio Calabria e Anei celebrano il coraggio degli internati militari italiani, sottolineando l’importanza della memoria storica. Questo impegno contribuisce a rafforzare la consapevolezza collettiva e a promuovere una cultura democratica basata sui valori dell’antifascismo e della pace. Ricordare il passato è fondamentale per comprendere il presente e costruire un futuro più consapevole e rispettoso dei diritti umani.

La memoria storica come strumento di consapevolezza collettiva e di costruzione di una cultura democratica fondata sui principi dell’antifascismo. È stato questo l'obiettivo, nella ricorrenza della giornata della memoria, del convegno “La memoria liberata. La storia degli Internati Militari.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

