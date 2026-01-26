Sequestro alla società che gestisce gli impianti di depurazione delle acque a Reggio Calabria

Questa mattina a Reggio Calabria, i Carabinieri del Nucleo operativo ecologico, con il supporto dei militari di Roma, hanno effettuato il sequestro preventivo della società Idrorhegion, responsabile della gestione degli impianti di depurazione delle acque. L’intervento, disposto dal pubblico ministero, mira a garantire il rispetto delle norme ambientali e a tutelare la qualità delle risorse idriche nella zona.

L'operazione "Panta Rei" del Noe dei carabinieri è scattata dopo segnalazioni relative a gravi anomalie operative riscontrate presso l'impianto di depurazione di Ravagnese e Catona Questa mattina i carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Reggio Calabria, con la collaborazione dei militari della Capitale, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso d’urgenza dal pubblico ministero, nei confronti della società Idrorhegion s.c.a.r.l., impresa affidataria della gestione dei sette impianti di depurazione delle acque reflue nel Comune di Reggio Calabria. Il valore complessivo dei beni mobili e immobili sottoposti a sequestro è stimato in circa 10 milioni.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Reggio Calabria, sequestro da 10 milioni per gestione illecita di acque reflueA Reggio Calabria, le forze dell'ordine hanno sequestrato beni per 10 milioni di euro nell’ambito dell’operazione “Panta Rei”.

