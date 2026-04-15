Completata la reimmissione dell' acqua nelle condotte in corso i campionamenti ufficiali della Asl

Dopo aver ripristinato l'erogazione dell'acqua nelle condotte, sono iniziati i campionamenti ufficiali condotti dall'ente sanitario locale. L'Aca ha fornito l'undicesimo aggiornamento sull’interruzione idrica causata dai lavori di riparazione sulla conduttura principale. Il processo di controllo prosegue per verificare la qualità dell’acqua e garantire il ritorno alla normalità.