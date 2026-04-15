Completata la reimmissione dell' acqua nelle condotte in corso i campionamenti ufficiali della Asl
Dopo aver ripristinato l'erogazione dell'acqua nelle condotte, sono iniziati i campionamenti ufficiali condotti dall'ente sanitario locale. L'Aca ha fornito l'undicesimo aggiornamento sull’interruzione idrica causata dai lavori di riparazione sulla conduttura principale. Il processo di controllo prosegue per verificare la qualità dell’acqua e garantire il ritorno alla normalità.
Reimmissione completata e avvio dei campionamenti sull'acqua.Questo l'undicesimo aggiornamento fornito dall'Aca riguardante l'interruzione idrica dovuta ai lavori eseguiti sulla conduttura Giardino.La riattivazione graduale del flusso idrico nelle reti è terminata con regolarità sull’intero.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Terminata la reimmissione dell'acqua nelle reti, ma bisogna aspettare per la certezza che sia potabileÈ ufficialmente terminata la prima grande fase del maxi intervento effettuato da Aca in 19 comuni, compreso quello di Chieti, tra lunedì 13 e martedì...
Maxi intervento Aca: chiuso il primo dei 13 lavori previsti, in nottata inizia la reimmissione dell'acqua nelle retiÈ stato chiuso il primo cantiere del maxi intervento eseguito dai tecnici dell'Aca nella giornata di lunedì 13 aprile.
Argomenti più discussi: Aca, Sospiri: Cinque cantieri già chiusi, entro mezzanotte via alla reimmissione dell’acqua; Maxi intervento Aca: a tarda sera terminano gli interventi, dall'alba il ritorno dell'acqua lento e monitorato; Si è concluso con successo il maxi intervento Aca, già iniziate le operazioni di reimmissione dell'acqua: gli aggiornamenti.
Completata la reimmissione dell'acqua nelle condotte, in corso i campionamenti ufficiali della AslL'Aca chiarisce anche che si registrano ancora lievi criticità in zone circoscritte dovute alla equalizzazione delle portate ... ilpescara.it
Reid Weisman, comandante della missione Artemis II, dichiara missione completata una volta che è riunito con le due figlie! - facebook.com facebook