Il clan Contini infiltrato all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli | quattro arresti tra cui un avvocato e 76 indagati

Il clan Contini ha tentato di infiltrarsi nell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli per controllare alcune attività illecite. La scoperta ha portato all’arresto di quattro persone, tra cui un avvocato, e all’iscrizione di 76 indagati. Le indagini hanno rivelato come il gruppo abbia cercato di influenzare decisioni e appalti nel reparto sanitario. La vicenda mette in luce le tensioni tra criminalità organizzata e sistema sanitario locale. La procura ha avviato approfondimenti su questo tentativo di infiltrazione.

Un’altra bufera giudiziaria sulla sanità napoletana, anche se completamente diversa dal caso del piccolo Domenico Caliendo, m orto a 2 anni e 4 mesi, dopo l’impianto di un cuore danneggiato all’ospedale Monaldi. Per l’Antimafia di Napoli c’erano le mani del clan Contini sull’ ospedale San Giovanni Bosco. Una morsa composta di un sistema radicato di favori, estorsioni, truffe e complicità interne che avrebbe trasformato una struttura sanitaria pubblica in un centro di interessi illeciti al servizio dell’organizzazione camorristica. È il quadro che emerge dall’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli e culminata nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone, tra cui un ‘avvocato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it L’ospedale San Giovanni Bosco usato dal clan Contini anche per le truffe: 4 arresti tra cui un avvocatoIl clan Contini utilizza l’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli per commettere truffe alle assicurazioni, causando indagini e arresti. Napoli: Ospedale San Giovanni Bosco, favori al clan Contini. Ricoveri e certificazioni illegittimi, tra gli indagati un avvocatoL’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli è coinvolto in un’inchiesta per favori a un clan camorristico, legati a ricoveri e certificazioni illegittime. Temi più discussi: Clan Contini nell'ospedale San Giovanni Bosco: arrestato anche un avvocato; Infiltrazione del clan Contini all’ospedale San Giovanni Bosco: indagini e misure cautelari; Ospedale nelle mani del clan Contini: arrestato anche un avvocato. Infiltrazione del clan Contini all'ospedale San Giovanni Bosco: indagini e misure cautelariUn'indagine giudiziaria rivela come il clan Contini avrebbe infiltrato servizi e personale all'interno dell'ospedale San Giovanni Bosco per ottenere profitti e favori illeciti ... notizie.it Le mani del clan Contini sull’ospedale, 4 arresti(Adnkronos) - Le mani del clan Contini sull'ospedale San Giovanni Bosco: ricoveri e certificazioni illegittimi, tra gli indagati un avvocato, medici e ... vicenzareport.it Blitz all’alba di Carabinieri e Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla DDA partenopea sul potere del clan Contini all’interno dell’ospedale San Giovanni Bosco: misura cautelare eseguita nei confronti di quattro persone, fra cui un avvoc - facebook.com facebook Truffe, ricoveri e certificazioni falsi. L' #ospedale San Giovanni Bosco di #Napoli sotto scacco della 'ndrangheta. Il #clan Contini controllava numerose attività con minacce, prestanomi e collusioni con i dirigenti. 4 arresti (tra cui un avvocato) nell'indagine dell x.com