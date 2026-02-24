Dossieraggi commissione Antimafia approva relazione Gasparri FI | Pd ha fatto di tutto per boicottarla

La commissione Antimafia ha approvato la relazione di maggioranza relativa a un dossier politico ed economico, causato dagli accessi illeciti effettuati dal Tenente Pasquale Striano presso il Gruppo SOS della Procura Nazionale Antimafia. Questa vicenda ha sollevato molte polemiche, poiché alcuni esponenti politici, tra cui il senatore Gasparri, accusano il Pd di aver tentato di ostacolare l’indagine. La discussione si concentra ora sui dettagli di questa vicenda, che coinvolge diverse figure istituzionali.

La commissione parlamentare Antimafia ha approvato la relazione di maggioranza, proposta dalla presidente Chiara Colosimo, sulla vicenda del cosiddetto dossier di esponenti politici e del mondo economico mediante "l'effettuazione degli accessi illeciti da parte del Tenente della Guardia di Finanza Pasquale Striano in servizio presso il 'Gruppo sos' istituito presso la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. La relazione di poco meno di 200 pagine, depositata in commissione il 14 gennaio scorso, è il frutto dell'analisi di una serie di documenti, di cui 66 mila pagine provenienti solo dalla Procura di Roma, e delle audizioni svolte a palazzo San Macuto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Dossieraggi, Pasquale Striano e le "zone grigie": la relazione della Commissione antimafiaIl rapporto della Commissione antimafia analizza i dossieraggi e i presunti rapporti di Pasquale Striano, tenente della guardia di finanza, con alcuni giornalisti e le cosiddette

Dossieraggi, Commissione Antimafia: vero e proprio sistema dagli scenari inquietantiUna relazione di circa 200 pagine analizza il fenomeno del dossieraggio e delle attività della Commissione Antimafia, evidenziando un sistema complesso caratterizzato da disfunzioni e opacità istituzionale.