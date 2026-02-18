Ue von der Leyen ‘mette in riga’ commissari | Troppe fughe di notizie

Ursula von der Leyen ha convocato i commissari europei a Bruxelles dopo diverse fughe di notizie che hanno circolato nei giorni scorsi. La presidente dell’Unione ha chiarito che è necessario rafforzare il controllo sulle informazioni, evitando che leak compromettano le decisioni ufficiali. Durante l’incontro, ha insistito sulla responsabilità di ciascun membro nel mantenere riservate le discussioni interne. Alcuni funzionari hanno riferito di aver percepito un’atmosfera più severa e più attenta alla disciplina. La questione dei leak resta al centro delle riunioni ufficiali e informali.

(Adnkronos) – A Bruxelles parlano anche i muri. Posto che ci sia qualcuno ad ascoltare, cosa che non sempre accade, perché quasi tutti i media attivi nella 'Bubble' sono sottodimensionati rispetto alla mole di informazioni che produce, a ondate, la capitale comunitaria. Tanto che l'ex commissario all'Economia Paolo Gentiloni ricordava spesso che uno dei grandi.