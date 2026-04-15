Commissariata la cooperativa per aiutare i migranti | bambini senza latte lavoratori senza stipendi

Da genovatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La cooperativa San Carlo, che si occupa dell’accoglienza di oltre 300 migranti in vari centri, è stata commissariata. La decisione è arrivata a causa di criticità riguardanti la gestione e le condizioni di vita dei migranti, tra cui bambini senza latte e lavoratori senza stipendi. La situazione ha portato all’intervento delle autorità competenti, che hanno preso controllo della cooperativa per verificare le responsabilità e le modalità di gestione.

È sempre più grave la situazione della cooperativa San Carlo, onlus che gestisce oltre 300 migranti tra i centri di accoglienza CDP, Comunità minori, Camaldoli, Arte, Serenella e Padiglione 7. L’organizzazione è stata commissariata dopo quattro mesi di insolvenza e di stipendi bloccati per i.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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