Commissariata la cooperativa per aiutare i migranti | bambini senza latte lavoratori senza stipendi

La cooperativa San Carlo, che si occupa dell’accoglienza di oltre 300 migranti in vari centri, è stata commissariata. La decisione è arrivata a causa di criticità riguardanti la gestione e le condizioni di vita dei migranti, tra cui bambini senza latte e lavoratori senza stipendi. La situazione ha portato all’intervento delle autorità competenti, che hanno preso controllo della cooperativa per verificare le responsabilità e le modalità di gestione.

È sempre più grave la situazione della cooperativa San Carlo, onlus che gestisce oltre 300 migranti tra i centri di accoglienza CDP, Comunità minori, Camaldoli, Arte, Serenella e Padiglione 7. L’organizzazione è stata commissariata dopo quattro mesi di insolvenza e di stipendi bloccati per i.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Trasporto scolastico, lavoratori ancora senza stipendi: scoppia il caso a Pontecagnano Irpiniambiente senza stipendi, i lavoratori in piazza: "Nessuno può chiedere di lavorare gratis"I sindacati sono espliciti nell'indicare il responsabile: non si tratta di una crisi finanziaria o economica dell'azienda, ma del mancato pagamento... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Centri migranti a Genova, commissariata la San Carlo; Montalbano torna in commissariato: Zingaretti a Scicli nella stanza-set; Fine del Commissariamento, la Politica torna padrona della Sanità in Calabria; Luca Zingaretti a Scicli: il ritorno del Commissario Montalbano. Centri migranti a Genova, commissariata la San CarloGenova – Era una delle maggiori cooperative attive nel settore e solo a Genova gestiva oltre 300 migranti distribuiti tra il centro di Camaldoli, sedici comunità di minori, i centri Cdp, Padiglione 7, ... ilsecoloxix.it Mafia, scatta l’interdittiva: cooperativa via dal canileIeri mattina, alle 9.30, la commissaria straordinaria del Comune di Mesagne, Maria Antonietta Olivieri, ha disposto la chiusura del canile comunale e ... msn.com E’ più di un anno che ripetiamo che la Sicilia va commissariata e l’Assemblea regionale sciolta. Al di là dell’esito del procedimento, Niscemi dimostra l’incapacità, l’inutilita’ e il disastro di tutte le ultime amministrazioni regionali. Fate presto x.com La Regione Molise resta commissariata per la sanità, unica in Italia. Il presidente Francesco Roberti chiede interventi urgenti al Governo Guarda il servizio - facebook.com facebook