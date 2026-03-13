Irpiniambiente senza stipendi i lavoratori in piazza | Nessuno può chiedere di lavorare gratis

I lavoratori di Irpiniambiente spa sono scesi in piazza per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi, affermando che nessuno può essere costretto a lavorare senza ricevere la retribuzione. Sindacati come CGIL, CISL, UIL Trasporti, FIADEL e UGL hanno dichiarato lo stato di agitazione e avviato la procedura di raffreddamento secondo la legge 1461990 sui servizi pubblici essenziali, chiedendo un incontro alla Prefettura di Avellino.

I sindacati sono espliciti nell'indicare il responsabile: non si tratta di una crisi finanziaria o economica dell'azienda, ma del mancato pagamento dei corrispettivi da parte dei comuni soci. Anzi, secondo le organizzazioni sindacali, il debito dei comuni verso Irpiniambiente starebbe addirittura aumentando, con il paradosso che si chiedono all'azienda spiegazioni sui propri debiti, ma nessuno parla dei crediti che vanta. In parallelo, i sindacati hanno notificato alla Questura di Avellino che domenica 15 marzo 2026, dalle 9:30 alle 12:30, circa 200 lavoratori si raduneranno in presidio davanti al palazzo della Prefettura di Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Sangraf e Moplefan, storie di crisi: aziende ferme e lavoratori senza stipendi, è allarme industriaLa crisi che colpisce il settore industriale e manifatturiero ternano – in particolar modo i poli chimici – e la crescita del numero di lavoratori in... Sit-in lavoratori Tekra davanti al Comune di Aversa: “A rischio nostro lavoro, da dicembre senza stipendi”Sit-in questa mattina davanti al Comune di Aversa da parte dei lavoratori della Tekra, società che gestisce il servizio di nettezza urbana in città. Una raccolta di contenuti su Irpiniambiente senza stipendi i... Temi più discussi: I Comuni irpini non saldano Irpiniambiente che ritarda gli stipendi. Il caso finisce in Prefettura; Irpiniambiente, valore delle quote ridotto a 511mila euro mentre monta la protesta dei lavoratori; Slittano gli stipendi a Irpiniambiente, Crivaro: molti comuni non pagano; Niente stipendi a Irpiniambiente, lavoratori pronti allo sciopero. Irpiniambiente, valore delle quote ridotto a 511mila euro mentre monta la protesta dei lavoratoriLa nuova stima comunicata alla Provincia di Avellino riduce drasticamente il costo per i Comuni: 1,52 euro per cittadino. Ma resta la tensione sui lavoratori di Irpiniambiente, senza stipendio di febb ... orticalab.it Irpiniambiente, rivalutazione delle quote sociali: ai Comuni costerà 1,52 euro a cittadinoLa nuova valutazione di Irpiniambiente S.p.A., società provinciale che si occupa di gestione del ciclo dei rifiuti, è risultata essere pari a 511.379,00 euro. Tale aggiornamento scaturisce dall’applic ... irpinianews.it https://www.binews.it/attualita/rideterminata-la-valutazione-delle-quote-sociali-di-irpiniambiente-spa-511-37900-euro-il-presidente-buonopane-ai-comuni-costera-152-euro-a-cittadino/ - facebook.com facebook