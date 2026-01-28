Febbraio d’oro per il commercio a Bellaria Più di cento negozi aperti nell’isola dei Platani

Con l’inizio di febbraio, più di cento negozi dell’isola dei Platani aprono le porte, portando activity e fermento nel centro di Bellaria. I negozi stanno vivendo un momento di grande movimento, pronti ad attirare clienti e rilanciare il commercio locale. Domenica e il prossimo weekend si preannunciano momenti chiave per la città, con molte attività e iniziative in programma.

Con l'inizio di febbraio si avvicinano due weekend particolarmente significativi per Bellaria, destinati a portare vivacità e movimento nel centro cittadino. Il primo appuntamento è quello del 7 e 8 febbraio, in occasione della ricorrenza di santa Apollonia, patrona della città. A seguire, il fine settimana del 14 e 15 febbraio sarà dedicato a san Valentino. Due date che rappresentano un'opportunità importante per il centro commerciale naturale e per le attività economiche del territorio. "Qualche negozio in più aprirà sicuramente – spiegano da Confesercenti –. Ogni attività ha la sua identità estiva o invernale e questo grava molto.

