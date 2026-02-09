Commando armato assalta portavalori e ingaggia conflitto a fuoco coi carabinieri

Un gruppo di almeno quattro uomini armati ha assaltato questa mattina due portavalori lungo la strada 613, tra Brindisi e Lecce, vicino a Tuturano. I banditi hanno aperto il fuoco contro le forze dell’ordine intervenute sul posto, scatenando un conflitto a fuoco che si è protratto per alcuni minuti. Nessuno si è ancora ufficialmente espresso sulle eventuali conseguenze, ma le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

SQUINZANO – Un commando composto da almeno quattro individui armati ha assaltato nella mattinata di oggi, lungo la via che collega Brindisi a Lecce, la strada 613, in direzione Sud, nei pressi di Tuturano, due portavalori, dando poi vita ad un conflitto a fuoco con i carabinieri nel tentativo di.

