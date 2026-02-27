I residenti danno l' allarme e i carabinieri arrestano il pusher

I carabinieri della stazione di Cadoneghe hanno arrestato in flagranza di reato un uomo marocchino di 21 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali. I residenti avevano segnalato un’attività sospetta nella zona, portando così all’intervento delle forze dell’ordine. Durante le operazioni, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate alla vendita. L’uomo è stato sottoposto a fermo e portato in caserma.

I carabinieri della stazione di Cadoneghe hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino di 21 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.