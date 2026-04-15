Come sta andando quella storia del registro degli influencer

La questione del registro degli influencer è ancora sotto i riflettori, con molte discussioni sulla sua efficacia e applicazione. La norma mira a regolamentare i profili social più popolari, equiparandoli ai media tradizionali, ma al momento ci sono ancora diverse criticità e dubbi sul suo funzionamento e sulla sua reale implementazione. Le autorità competenti stanno monitorando gli sviluppi e le eventuali modifiche necessarie per rendere la legge più efficace.

Dovrebbe servire a equiparare i canali social più seguiti ai media tradizionali, ma ci sono ancora vari dubbi su chi debba rientrarci Nelle ultime settimane, nella descrizione dei profili Instagram di molti content creator italiani è comparsa una nuova dicitura: «In elenco Agcom». C’è nel profilo di Chiara Ferragni e in quello di Giulia de Lellis, in quello di Clio Makeup e in quello del comico Gabriele Vagnato. Non la si trova però in quelli di influencer altrettanto famosi, come Khaby Lame e Gianluca Vacchi, mentre c’è nella bio di creator decisamente più di nicchia, con poche decine di migliaia di follower. La dicitura serve a segnalare l’iscrizione al registro degli “influencer rilevanti” annunciato a novembre dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (l’Agcom, appunto).🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Come sta andando quella storia del registro degli influencer Their Poor Adoptive Father Died—3 Rich Daughters Returned to Take Back Her House Notizie correlate Leggi anche: Multe fino a 600mila euro e regole durissime: come l’AgCom sta cambiando per sempre il lavoro degli influencer Leggi anche: Milan ti ricordi Harder? Ecco come sta andando e quanto sta giocando. Rispetto a Nkunku … Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Iran-Usa, tensioni e ostilità dagli anni '70 a oggi; Il presidente Fabris a Effetto Volley: la Finale Scudetto, la sfida con la Turchia, i rapporti con FIPAV, gli obiettivi per crescere ancora; Un intellettuale non di sinistra è ritenuto un’anomalia; Hai ancora paura, ripercorrere le proprie scelte di vita per una auto indagine consapevole: Maria Beatrice Alonzi ci racconta il suo nuovo libro. Come sta andando quella storia del registro degli influencerDovrebbe servire a equiparare i canali social più seguiti ai media tradizionali, ma ci sono ancora vari dubbi su chi debba rientrarci ... ilpost.it Sto andando in Libreria per alcuni colloqui di lavoro per Be Strong Edizioni, ma subito dopo aver controllato 630 libri volerò in palestra, ho fatto il match per questo completo, cosa ne dite Ne approfitto per mostrarvi un pezzo vintage che ha sessant’anni! Mi fa facebook Meloni ha investito sul rapporto personale con Trump, andando ben oltre il rapporto politico. E per tutelare quel rapporto personale ha esposto l'Italia a figuracce sul piano politico, ad esempio non condannando azioni scellerate del presidente americano. Ora x.com