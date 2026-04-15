Come si calcola la quota del 30% degli idonei nei concorsi PNRR? Pillole di Question time

Durante il question time trasmesso il 13 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione della docente esperta Sonia Cannas, si è parlato del calcolo della quota del 30% degli idonei nei concorsi PNRR. È stato discusso il decreto attuativo riguardante gli elenchi regionali destinati all’immissione in ruolo.

Nel question time del 13 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato affrontato il tema del decreto attuativo relativo agli elenchi regionali per l’immissione in ruolo. Il provvedimento è in via di pubblicazione e, secondo le indicazioni fornite, nei prossimi giorni dovrebbe aprirsi la finestra per la presentazione delle domande di inserimento. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Immissioni in ruolo docenti 2026/27: elenchi regionali si utilizzeranno solo se graduatorie concorsi, compreso elenco 30%, esaurite. Pillole di Question TimeNel question time del 15 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stata... Validità degli elenchi regionali per il ruolo: quanto durano e come si aggiornano. Pillole di Question TimeNel question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di...