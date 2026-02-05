Validità degli elenchi regionali per il ruolo | quanto durano e come si aggiornano Pillole di Question Time

Nel question time del 16 dicembre 2025, si è parlato di come funzionano gli elenchi regionali usati per le assunzioni nelle scuole. Chiara Cozzetto, rappresentante di ANIEF, ha spiegato quanto durano e come vengono aggiornati questi elenchi. La discussione è stata trasmessa su OrizzonteScuola TV e condotta da Andrea Carlino.

Nel question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di ANIEF, si è fatto il punto sulla durata e sul funzionamento degli elenchi regionali utilizzati per le assunzioni nel sistema scolastico. L'attenzione si è concentrata sulla loro validità temporale e sulle modalità di aggiornamento.

