Come replicare il make-up di Laila Hasanovic a Montecarlo

Qualche giorno fa, a Montecarlo, si è tenuto l’evento in cui il tennista è stato premiato da un membro della famiglia reale locale dopo aver vinto contro un avversario di alto livello. Tra il pubblico presente, si è notata la presenza di una modella con capelli biondissimi, sorriso luminoso e un trucco semplice e naturale. La stessa ha attirato l’attenzione per il suo aspetto curato e il look sobrio, che si è distinto tra gli spettatori.

Qualche giorno fa era a Montecarlo per assistere alla vittoria del fidanzato Jannik Sinner (premiato da Charlene di Monaco ) contro Carlos Alcaraz, e con i suoi capelli biondissimi, il sorriso luminoso e il make-up naturale Laila Hasanovic spiccava tra gli spalti. La modella danese, 25 anni, è diventata in pochi mesi un’icona di stile grazie anche al suo aspetto chic e radioso, e lei stessa ha voluto condividere la sua beauty routine sui social. Il make-up minimal e radioso di Laila Hasanovic. Seguita da 498mila follower su Instagram, Laila è una delle muse di Armani Beauty, e i prodotti del brand sono parte integrante del suo look quotidiano, insieme con quelli del marchio che lei stessa ha lanciato qualche anno fa, NRD°55.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Come replicare il make-up di Laila Hasanovic a Montecarlo Notizie correlate Laila Hasanovic, chi è la fidanzata di Jannik SinnerMentre Jannik Sinner si conferma sovrano assoluto del tennis mondiale, continua a esserci al suo fianco una presenza – meno discreta di prima – che... Elena Santarelli difende la fidanzata di Jannik Sinner: il commento su Laila HasanovicChe sia una splendida ragazza non c’è alcun dubbio, ma le parole di Elena Santarelli, che l’ha conosciuta, mostrano un altro lato inedito di Laila... Panoramica sull’argomento Si parla di: Come replicare il look easy-chic di Laila Hasanovic alla finale Sinner-Alcaraz. Come replicare il make-up di Laila Hasanovic a MontecarloCon i capelli biondissimi, il sorriso luminoso e il make-up naturale Laila Hasanovic è diventata un'icona di stile. Il trucco di Montecarlo ... amica.it Elena Santarelli sostiene Laila Hasanovic e zittisce le critiche onlineElena Santarelli racconta chi è davvero Laila Hasanovic, compagna di Sinner Chi è Laila Hasanovic, la modella che affianca il campione di tennis Janni ... assodigitale.it